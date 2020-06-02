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  3. Umurlarında olmadı... Sosyal mesafeyi askıya aldılar!
02 Haziran 2020 Salı 16:59 | Son Güncelleme:

Umurlarında olmadı... Sosyal mesafeyi askıya aldılar!

Umurlarında olmadı... Sosyal mesafeyi askıya aldılar!

Koronavirüsle mücadele kapsamında maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'ne normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği cadde eski günleri döndü.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamından 8 Mayıs tarihinde alınan kararla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine maskesiz girmek yasaklanmıştı. Caddeye gelen birçok vatandaşın maske kuralına uyduğu ancak kimi vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Maskesiz görüntülendiklerini fark eden bazı vatandaşlar ise yüzlerini saklayarak kameralardan kaçmaya çalıştı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada," Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim" ifadelerini kullanarak vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.


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