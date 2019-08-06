Umur Bugay kimdir, kaç yaşındaydı? Umur Bugay hayatını kaybetti

Umur Bugay ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Türk edebiyat dünyasının ve Türk dizilerinin usta yazarı Umur Bugay’ın hayatını kaybettiği açıklandı. 78 yaşındaki usta isim bir süredir Kınalıada’da yaşıyordu. Bugay’ın kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği belirtildi.

UMUR BUGAY KİMDİR?

Türk edebiyat dünyasının ve Türk dizilerinin usta kalemi Umur Bugay hayatını kaybetti.

Uzun zamandır Kınalıada yaşayan 78 yaşındaki usta ismin kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

UMUR BUGAY KİMDİR?

Senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar sıfatlarına sahip olan Umur Bugay, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümnden mezun olmuştur.

Arena Tiyatrosu'nda sanat hayatına başlamıştır.

Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu'nda, oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev almıştır. 1972'de oyun yazarlığına başladı. Yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahnelendi. 1975 yılından sonra, çeşitli gazete ve dergilerde, mizah ağırlıklı öyküleri ve röportajları yayınlanan Bugay, Milliyet Çocuk Dergisi'nde söyleşiler yazdı. 1974'te Atıf Yılmaz ile Yılmaz Güney'e, bir çingenenin yaşamını konu alan Cemil adlı senaryoyu yazarak sinema alanında da çalışmalara başladı. 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosu da kendisine aittir.

1988 yılında yazmaya başladığı Bizimkiler adlı televizyon dizisinin TRT'de gösterilmesiyle üne kavuştu. Ardından 1993 yılından itibaren Bizimkiler dizisinin ana kadrosu ile Yazlıkçılar dizisini kaleme aldı. Bazı filmlerde yapımcılığı üstlendi. Türk Küçükleri adlı bir gülmece öyküleri kitabı vardır.

1993'te ‘Yazlıkçılar' adlı 6 yıl süren, 40 bölümlük TV dizisinin senaryosunu yazmaya başladı. ‘Saygılar Bizden', ‘Oğlum Adam Olacak', ‘Komşu Komşu','Koltuk Sevdası' televizyon dizilerinin de senaryolarını yazdı. 1999'da yönetmenliğini Yalçın Yelence`nin yaptığı ‘Duruşma' adlı sinema filminin senaristliği ve yapımcılığını üstlendi. 2000 yılında sahnelenen ‘Oğlum Adam Olacak' adlı müzikli tiyatro oyunun dramaturgluğunu yaptı. 2002 yapımı, yönetmenliğini Zeki Alasya`nın yaptığı, ‘Rus Gelin' adlı komedi filminin senaristliğini ve yapımcılığını üstlendi. Bugay'ın gülmece öykülerinden oluşan ‘Türk Küçükleri' adlı bir kitabı var.

Ödülleri :

1970 - Pir Sultan Abdal (oyun) - DİSK "En İyi Yönetmen", 1976 - İşte Hayat (senaryo), Antalya Film Şenliği, "En İyi Özgün Senaryo" ödülü, 1978 - Çöpçüler Kralı (senaryo) Antalya Film Şenliği "En İyi Özgün Senaryo" ödülü

Senaryoları :

2007 - Sünnet Davası (TV Filmi) , 2006 - Rating Kasabası (TV Filmi) , 2004 - Zor Adam (TV Filmi) ,2004 - Büyük Umutlar (TV Dizisi) ,2003 - Hayat A.Ş. (TV Dizisi) ,2002 - Rus Gelin (Sinema Filmi) , 2001 - Koltuk Sevdası (TV Dizisi) , 1999 - Duruşma (Sinema Filmi) ,1997 - Komşu Komşu (TV Dizisi) , 1995 - Oğlum Adam Olacak (TV Dizisi) ,1993 - Yazlıkçılar (TV Dizisi) , 1993 - Saygılar Bizden (TV Dizisi) 1989 - 1997 - Bizimkiler (TV Dizisi) ,1988 - Düttürü Dünya (Sinema Filmi) ,1986 - Yoksul (Sinema Filmi) ,1986 - Namus Düşmanı (Sinema Filmi) ,1986 - Davacı (Sinema Filmi) 1984 - Postacı (Sinema Filmi) ,1978 - Köşeyi Dönen Adam (Sinema Filmi) 1977 - Çöpçüler Kralı (Sinema Filmi) 1977 - Aslan Bacanak (Sinema Filmi) 1976 - Tuzak (Sinema Filmi) 1976 - Kapıcılar Kralı (Sinema Filmi) 1976 - Hasip İle Nasip (Sinema Filmi) 1975 - İşte Hayat (Sinema Filmi) 1975 - Çirkef (Sinema Filmi) 1975 - Pisi Pisi (Sinema Filmi) 1975 - Hababam Sınıfı (Sinema Filmi) 1975 - Deli Yusuf (Sinema Filmi) 1974 - Cemil

Kitapları :

Türk Küçükleri