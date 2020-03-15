Umreden gelenler karantinaya alındı mı? Umreden gelenler hangi yurtlarda karantinaya alındı?

Umreden gelenler nerede karantinaya alındı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Türkiye corona virüsü ile mücadele etmeye devam ediyor. Bakanlıklar tarafından alınan önlemlere yenileri ekleniyor. Dün akşam ülkemizdeki coronavirüs sayısı 6'ya yükseldi. Umreden dönen bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine bugün umreden dönen binlerce vatandaş karantinaya alındı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!

UMREDEN GELENLER KARANTİNAYA ALINDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacının ortaya çıktığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir." dedi.

Açıklamada, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır. Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" denildi.

Umreden Gelenler Karantinaya Alındı!

UMREDEN GELENLER NEREDE KARANTİNAYA ALINDI?

Umreden gelenler Ankara ve Konya illerinde karantinaya alındı. Ankara'daki 3 yurdun kapasitesinin 5 bin 392, Konya'da bulunan 2 yurdun kapasitesinin ise 4 bin 938 olduğu belirtildi.

Ankara'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı şöyle:

Şehit Özel Harekat: 2064

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

Toplam: 5392

Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı ise şöyle:

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

Toplam: 4938