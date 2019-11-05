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  3. Ümraniye'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 5 Kasım Ümraniye su kesintisi sorgulama..

Ümraniye'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 5 Kasım Ümraniye su kesintisi sorgulama..

Ümraniye'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek" 5 Kasım Ümraniye su kesintisi sorgulama..

Ümraniye su kesintisi arama motorunda hızlı bir şekilde araştırılmaya başladı. İSKİ tarafından yapılacak su kesintileri sayfasında paylaşılıyor. İstanbul'da bugün Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılan çalışma nedeniyle 9 ilçede 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su kesintisi yaşanacak. Ümraniye'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? merak ediliyor. 5 Kasım Ümraniye su kesintisi sorgulama sayfası..

 

Ümraniye su kesintisi Ümraniye'de yaşayan vatandaşlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan yazılı açıklamada bugün bazı ilçelerde su kesintilerinin yapılacağı duyuruldu.  İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında bazı bölgelerde 20 saate varan su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Suların kesilmeye başlaması ile birlikte Ümraniye'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? merak ediliyor. 5 Kasım Ümraniye su kesintisi sorgulama sayfası..

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÜMRANİYE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 5 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00’den itibaren aşağıda belirtilen bölgelere 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilemeyecektir.

10 SAAT KESİNTİ YAPILACAK YERLER

Ümraniye; 
Armağanevler, 
Atakent, 
Atatürk, (20 saat)
Dumlupınar, 
Elmalıkent, 
Esenevler, 
Hekimbaşı, 
İnkılap, 
İstiklal, 
Kazım Karabekir, 
Namık Kemal, 
Saray, 
Site, 
Tantavi, 
Topağacı
Yamanevler

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