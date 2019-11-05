Ümraniye'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 5 Kasım Ümraniye su kesintisi sorgulama..

Ümraniye su kesintisi Ümraniye'de yaşayan vatandaşlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan yazılı açıklamada bugün bazı ilçelerde su kesintilerinin yapılacağı duyuruldu. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında bazı bölgelerde 20 saate varan su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Suların kesilmeye başlaması ile birlikte Ümraniye'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? merak ediliyor. 5 Kasım Ümraniye su kesintisi sorgulama sayfası..

ÜMRANİYE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 5 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00’den itibaren aşağıda belirtilen bölgelere 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilemeyecektir.

10 SAAT KESİNTİ YAPILACAK YERLER

Ümraniye;

Armağanevler,

Atakent,

Atatürk, (20 saat)

Dumlupınar,

Elmalıkent,

Esenevler,

Hekimbaşı,

İnkılap,

İstiklal,

Kazım Karabekir,

Namık Kemal,

Saray,

Site,

Tantavi,

Topağacı

Yamanevler