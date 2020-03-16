Umman'da karınca istilası oldu! Umman nerede?

Umman nerede? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dün akşam Umman'da karınca istilası meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge istilası meydana gelmişti. Çekirge istilasından sonra karınca istilası haberini gören vatandaşların merak ettiği detaylar haberimizde yer alıyor..

UMMAN'DA KARINCA İSTİLASI...

Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge sürülerinin ardından Umman’da karınca istilası olduğuna dair bir video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Karınca istilasının gerçek olup olmadığı bilinmiyor ancak doğa düzeni içerisinde gerçekleşmiş bir durum olduğu tahmin ediliyor.

Karıncaların istilası vatandaşlar arasında büyük şaşkınlığa yol açarken, resmi makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

UMMAN NEREDE?

Umman ya da resmî adıyla Umman Sultanlığı, güneybatı Asya'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alır. Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusudur. Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çevrilidir. Başkenti Maskat'tır. Para birimi Umman Riyali'dir.

UMMAN HARİTADAKİ YERİ



Çekirge istilasından sonra bu kez de karınca istilası



