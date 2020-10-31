30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan İzmir depremi ile birlikte gündeme gelen kurumlardan biri de UMKE oldu. UMKE nedir, ne demek? UMKE'nin görevleri nelerdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Umke'nin açılımı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'dir.

UMKE NEDİR, NE DEMEK?

Umke'nin açılımı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'dir.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, her türlü afet durumunda yurt içi ve yurt dışında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için gönüllü sağlık personelinden oluşan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumdur. Elazığ depreminden Afrin Harekâtı'na kadar birçok afette görev almışlardır.

UMKE’NİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak,

Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,

Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek,

Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,

Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak,

Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak.