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  3. UMED- Trend Micro Bilişim Akademisine başvurular başladı

UMED- Trend Micro Bilişim Akademisine başvurular başladı

UMED- Trend Micro Bilişim Akademisine başvurular başladı

Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği’nin (UMED) Bilişim Akademisi için başvurular bugün başladı.

UMED Bilişim Akademisi başlıyor. Alanında uzman isimlerle 18 konuda bilişim dersleri verilecek olan akademi için başvurular bugün başladı. Ücretsiz olan bu akademiye katılmak isteyenlerin, 22 Temmuz’a kadar info@umed.com.tr adresine CV göndermeleri gerekiyor.

Trend Micro Kurumsal Siber Güvenlik Çözümleri desteğiyle gerçekleştirilen akademide, derslere sürekli katılım sağlayan ve başarılı olan öğrencilere 5 haftalık eğitimin sonunda sertifika verilecek. Akademinin sonunda, alanında uzman isimler gençlerle deneyim paylaşımları yapacak.

Akademide eğitimler Cumartesi ve Pazar günleri 17.30’da başlayıp 19.30’da sona erecek.

Akademide İnternet ve Aktörleri, İnternetin Yönetimi, İnternet Teknolojileri, Güvenli İnternet, Arama Motorları, Erişim Engelleme, Sosyal Medya, Veri Analizi, Marka Yönetimi, Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Siber Zorbalık, Eğ Güvenliği ve Siber Defans, Yemleme, Köle Bilgisayarlar, İçerik Düzenlemeleri, İçerik Analizi, Online Gazetecilik dersleri yer alıyor.

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