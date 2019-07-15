Ulu Çınarın Kuşları konusu nedir? 15 Temmuz'a özel çizgi film

Ulu Çınarın Kuşları konusu nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. TRT Çocuk Twitter hesabından "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" için "Ulu Çınarın Kuşları" adlı çizgi film yayınlanacağını duyurdu. Ulu Çınarın Kuşları, bu akşam saat 20.00’de TRT Çocuk ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Ulu Çınarın Kuşları konusu nedir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

TRT Çocuk, "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" için "Ulu Çınarın Kuşları" adlı çizgi film projesi ile izleyici karşısına çıkıyor.Çocuklarda vatan sevgisini, birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu pekiştirmeyi hedefleyen çizgi filmin konusu kısaca şu şekilde:

"Farklı kuş türlerinin bir arada mutlu bir şekilde yaşadığı ulu çınar, bu ağacı ele geçirmek isteyenlerin tehdidi altında. Bunun önündeki en büyük engel ise kuşların birlikteliği. Ağacı ele geçirmek isteyenler hırsları yüzünden, kendilerinin de yaşam alanı olan ağacı ateşe veriyor. Onlarla sonuna kadar mücadele eden ağaç sakinleri, canları pahasına da olsa ulu çınarı korur ve felaketten kurtarıyor."

15 Temmuz Derneği’nin katkıları ile hazırlanan çizgi filmin yönetmenliğini Orhan Bal üstlendi, hikayesini Figen Yaman Çoşar kaleme aldı.

Ulu Çınarın Kuşları, bu akşam saat 20.00’de TRT Çocuk ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.