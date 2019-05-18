Ülke genelinde 'kumar' operasyonu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlıgˆı Asayis¸ Dairesi Bas¸kanlığı koordinesinde 81 ilde kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla dün 22.00-01.00 saatlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, 6 bin 947 ekip ve 29 bin 89 personel görev aldı, 128 ko¨pek kullanıldı. Çalışmalarda, 19 bin 84 kahvehane, kıraathane dernek ve kooperatif denetlendi.

Denetlenen 250 kahvehane, kıraathane dernek ve kooperatife idari işlem uygulanırken, 81 iş yeri de kapatıldı.

Sorgulamalar sonucunda 336 kişi go¨zaltına alındı, 655 aranan zanlı yakalandı.

Uygulama kapsamında toplam 2 bin 581 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 27 tombala makinesi, 9 sigaramatik, 16 kumar makinesi, 25 bin 342 lira, 5 tabanca, 3 av tu¨fegˆi, 3 keseci delici alet, 2 kurusıkı tabanca, 48 dolu fis¸ek, 1 kilo 190 gram esrar, 704 paket kac¸ak sigara ile çok sayıda oyun kagˆıdı, pul ve fis¸ ele gec¸irildi.

(AA)