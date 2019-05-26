Ülke genelinde düzenlenen 'kumar' operasyonunda 709 aranan sahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlıgˆı Asayis¸ Dairesi bas¸kanlıklarının koordinesinde genel asayis¸ ve kamu du¨zeninin sagˆlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

7 bin 590 ekip ve 28 bin 912 personelin katıldığı uygulamada, 20 bin 780 kahvehane ve kıraathane ile bin 606 dernek ve kooperatif denetlendi. Denetimlerde 113 kişi go¨zaltına alındı, 709 aranan s¸ahıs yakalandı. Ayrıca idari işlem yapılan bin 646 kişiye para cezası uygulandı.

325 umuma ac¸ık is¸ yeri, kooperatif ve dernegˆe idari is¸lem yapıldı. Bu dernekler ve kooperatiflere çeşitli para cezaları uygulanırken 77 is¸ yeri de kapatıldı.

Denetimlerde ayrıca 2 tabanca, 3 av tu¨fegˆi, 3 kurusıkı tabanca, 2 kesici delici alet, 33 dolu fis¸ek, 10 gram esrar, 22 tombala makinası, 20 kumar amaçlı kullanılan sigaramatik, 37 kumar makinası, 25 bin 560 lira ele geçirildi.

GAZİANTEP'TEKİ "TORBACI" OPERASYONU

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilenlere yönelik Vatan, Göllüce ve Göztepe mahallerindeki 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen edilen zanlılardan 4'ü "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilenlere yönelik Vatan, Göllüce ve Göztepe mahallerindeki 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 400 gram eroin, 11 kilo 500 gram toz uyuşturucu, 21 bin uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 lira ve 400 dolar ele geçirilmişti.

(AA)