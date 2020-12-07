Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırma ağına ilişkin son bilgileri paylaştı.

AA'da yer alan habere göre, Bakan Karaismailoğlu,"Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor." dedi.

11 ADET DEMİRYOLU BAKIM ARACININ İMALATINA DEVAM EDİLİYOR

Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi (TÜRASAŞ), bugün Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere üç bölge müdürlüğü halinde, demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücüyle ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi olmuştur. Yine ihracata yönelik olarak 11 adet demiryolu bakım aracının imalatına devam ediyor." açıklamasında bulundu.

"MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİNİN ÜRETİMİNE 2021 YILINDA BAŞLIYORUZ"

"Hepimizin göğsünü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı." diyen Karaismailoğlu, "2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz. TÜRASAŞ'ın 2021 yılında prototip imalatına başlayacağı en güzel, en gerekli projelerden biri de Milli Banliyö Tren Seti." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, "225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir." dedi.