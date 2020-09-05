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  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selden etkilenen Dereli'de incelemelerde bulundu
05 Eylül 2020 Cumartesi 18:07 | Son Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selden etkilenen Dereli'de incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selden etkilenen Dereli'de incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesindeki çalışmaları inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Giresun'un Dereli ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Onarım ve temizlik çalışması tamamlanan bazı iş yerlerini ziyaret eden Karaismailoğlu, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Karaismailoğlu, iyileştirme çalışmalarında görev alan personelle de bir süre sohbet etti.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve diğer ilgililer eşlik etti.

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