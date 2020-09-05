Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selden etkilenen Dereli'de incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Giresun'un Dereli ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Onarım ve temizlik çalışması tamamlanan bazı iş yerlerini ziyaret eden Karaismailoğlu, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

#Giresun’un Dereli ilçesinde afetin izlerini siliyoruz.

Ürettiğimiz projelerle halkımızın geçirdiği bu zor döneme hızlı ve etkili çözümler sunarak yanıt veriyoruz.

Bölge halkının gösterdiği sabır ve duyduğu güven sayesinde durmak nedir bilmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. pic.twitter.com/2dpFyaWBQK — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 5, 2020

Karaismailoğlu, iyileştirme çalışmalarında görev alan personelle de bir süre sohbet etti.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve diğer ilgililer eşlik etti.