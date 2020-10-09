Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Mardin'in ilçelerinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bizim için yorgunluk diye bir şey yok. Bizim en büyük sevincimiz yaptığımız hizmetlerden vatandaşlarımız kullandığı zaman duyduğu mutluluktur." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Mardin'de bulunan Bakan Karaismailoğlu, Ömerli ve Dargeçit belediyelerini ziyaret ederek belediye başkanları Hüsamettin Altındağ ve Mehmet Cüneyt Aksoy ile görüştü.

Daha sonra Midyat Belediyesine geçen Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Veysi Şahin'den yaptıkları hizmetler hakkında bilgi aldı.

Karaismailoğlu, çıkışta belediye önünde bekleyen çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla fotoğraf çektirdi.

Midyat Kültür Evi'nde de incelemelerde bulunan ve burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Karaismailoğlu, AK Parti Midyat İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Mardin'de verimli ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentte yapılacak hizmetlerle ilgili notları aldıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Nasıl dünyanın örnek aldığı projeler yapıyorsak, Mardinlilerin ihtiyaçları bizim için çok kolay halledilebilecek işler. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber bir ekip olarak inşallah vatanımıza, milletimize en iyi duygularla hizmet edip, çok büyük işlere hep beraber imza atacağız. Buradaki başarı hepimizin başarısıdır. Elbirliğiyle nasıl Cumhurbaşkanımız canla başla çalışıyorsa onun gösterdiği doğrultuda daha fazla çalışarak inşallah milletimizin duasını alacağız. Bizim için yorgunluk diye bir şey yok. Bizim en büyük sevincimiz yaptığımız hizmetlerden vatandaşlarımız kullandığı zaman duyduğu mutluluktur. Daha ötesi yok. Nasıl 18 yılda, 100 yılda yapılamayacak işleri yaptıysak bundan sonra da çok büyük işlere hep birlikte imza atacağız."

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya da eşlik etti.