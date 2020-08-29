Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen selin hasara yol açtığı bölgelerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

AA'nın aktardığı habere göre, derelerde iş makineleri yardımıyla yürütülen çalışmaları da denetleyen Karaismailoğlu, vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve talepleri dinledi.