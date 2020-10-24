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24 Ekim 2020 Cumartesi 15:54 | Son Güncelleme:

Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Birlikte "Hayal" uçağının ikincisini yapabiliriz

Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Birlikte "Hayal" uçağının ikincisini yapabiliriz
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti esnasında dünyanın en büyük kargo uçağı AN-225 Mriya'nın (Hayal) ikincisini tamamlamak üzere Başkan Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, dünyanın en büyük kargo uçağı AN-225 Mriya'nın (Hayal) ikincisini Türkiye'yle tamamlayabileceklerini ifade etti.

AA'da yer alan habere göre, Uruskiy, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le beraber Türkiye ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2. Mriya'nın tamamlanmasını görüştüklerini belirtti.

Türkiye'nin stratejik kargo uçaklarına ilgisinin olduğunu aktaran Uruskiy, ellerindeki "Ruslan" tipi kargo uçaklarının kendilerine yettiğini bu nedenle satamayacaklarını ifade ederek, "Ancak eğer yatırımcılardan talep olursa, 2. Mriya'yı bitirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük uçağı 1988'de yapıldı. Mriya'nın ikincisine de başlandı ancak bitirilemedi, 2. Mriya'nın sadece gövdesinin yapıldığı biliniyor, bitirilmesi için ise 300-400 milyon dolar bütçe gerektiği düşünülüyor.

<p>Editör:<a href='mailto: ayse.tunali@turkmedya.com.tr'> ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><h3><b

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