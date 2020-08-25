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  3. Ukrayna'dan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a devlet nişanı
25 Ağustos 2020 Salı 23:49 | Son Güncelleme:

Ukrayna'dan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a devlet nişanı

Ukrayna'dan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a devlet nişanı
AA

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a "Ukrayna'nın uluslararası otoritesinin güçlendirilmesi, devletler arası iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulundukları gerekçesiyle devlet nişanı verileceğini duyurdu.

Ukrayna, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı devlet nişanına layık gördüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Kalın, Çavuşoğlu ve Bayraktar'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin imzaladığı kararnameyle devlet nişanına layık görüldüğü belirtildi.

Kararnamede, Ukrayna'nın uluslararası otoritesinin güçlendirilmesi ve devletler arası iş birliğinin geliştirilmesine yaptıkları katkı dolayısıyla Kalın, Çavuşoğlu ve Bayraktar'a devlet nişanı verileceği kaydedildi.

 Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna ve Ukrayna-Türkiye ilişkilerine yaptığı hizmetlerden dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den devlet nişanı aldı.

Zelenskiy, Bayraktar'a Kiev'deki Devlet Başkanlığı sarayında devlet nişanı verdi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz nokta dost iki ülkenin artan ilişkilerinin en açık göstergesidir. Türkiye, Ukrayna’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olarak her zaman iki ülkenin ilişkilerine önem verdi." ifadeleri kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin son dönemde savunma, teknoloji ve turizm başta olmak üzere çok yönlü olarak geliştiğini aktaran Bayraktar, Ukrayna ve Türkiye'nin birlikte geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğine inandığını söyledi.

Bayraktar, "Ukrayna devleti tarafından üstün hizmet nişanına layık görüldüğüm için onur duydum. Bu nişanı almaktan çok gururlu olduğumu ifade etmek isterim. Türkiye ve Ukrayna'nın her alanda iş birliğinin artması ve bu iş birliğinin iki ülkeye de en üst seviyede fayda sağlaması için çalışmaya devam edeceğim." dedi.

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