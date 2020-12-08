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  • Ukrayna'da Osmanlı dönemine ait kalıntılar bulundu: Hacıbey Kalesi'nin kalıntılarına çok yaklaşıldı
08 Aralık 2020 Salı 14:31 | Son Güncelleme:

Ukrayna'da Osmanlı dönemine ait kalıntılar bulundu: Hacıbey Kalesi'nin kalıntılarına çok yaklaşıldı

Ukrayna'da Osmanlı dönemine ait kalıntılar bulundu: Hacıbey Kalesi'nin kalıntılarına çok yaklaşıldı
DHA

Ukrayna'nın Odessa kentinde yapılan kazılarda Osmanlı dönemine ait seramik kalıntıları bulundu. Ukraynalı tarihçi Andriy Krasnojon, 1789'da yıkılan Hacıbey Kalesi'nin kalıntılarına çok yaklaştıklarına inandıklarını belirtti.

Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Odessa’da Hacıbey Kalesi’nin izlerini arayan arkeologlar, Osmanlı dönemine ait seramik eser kalıntılarına ulaştı.

DHA'nın haberine göre Ukraynalı tarihçi Andriy Krasnojon, Primorskiy Bulvarı’ndaki kazılar sırasında ayrıca, milattan önce 6'ncı yüzyıla ait olduğu düşünülen amfora parçalarının ve İskit ya da Trak seramiklerinin kalıntılarının bulunduğunu aktardı.

“KALENİN KALINTILARINA ÇOK YAKLAŞTIK”

Krasnojon, 1789’da yıkılan Hacıbey Kalesi’nin kalıntılarına çok yaklaştıklarına inandıklarını belirtti.

Kentte 14’üncü yüzyılda kurulan ve 1789’da yıkılan Hacıbey Kalesi’nin kalıntılarına ulaşmak amacıyla geçen ay arkeolojik kazılar başlatılmıştı.

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