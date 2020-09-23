Ukrayna'da iki Türk kızını katleden sanığın cezası belli oldu

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Ukrayna'da eski kız arkadaşı Buket Yıldız ve ev arkadaşı Zeynep Hüsünbey'i öldüren sanık Hüsnü Can Çökmez, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptılrıldı.

DHA'da yer alan habere göre, mahkeme, "Sanığın suçu işleme şekli, kişilik özellikleri ve sosyal ilişkileri itibariyle suç işlemeye meyilli" olmasını gerekçe göstererek cezaların hiçbirinde indirime gitmedi.

"TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME"

Kararını açıklayan mahkeme Çökmez'i, Buket Yıldız'ı "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Çökmez ayrıca Zeynep Hüsünbeyi'ni "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

HIRSIZLIK VE KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUNDAN ÜST SINIRA YAKLAŞILARAK CEZA VERDİ

Mahkeme, cinayetlerden sonra maktullere ait telefon ve tablet bilgisayarı çalan Çökmez'i, "Bina içinde hırsızlık" suçundan üst sınıra yaklaşarak 8 yıl, "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da yine üst sınıra yaklaşarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

KİŞİLİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK CEZALARDA İNDİRİM YAPILMADI

Çökmez'i toplam 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, "Sanığın suçu işleme şekli, kişilik özellikleri ve sosyal ilişkileri itibariyle suç işlemeye meyilli" olmasını gerekçe göstererek cezaların hiçbirinde indirime gitmedi.