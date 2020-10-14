Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın Türkiye'ye geliyor. Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 15-17 Ekim tarihleri arasındaki Türkiye'ye ziyareti sırasında iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzalanacak.

AA'da yer alan habere göre Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, temmuz ayında Kiev'de Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüklerini hatırlatarak, imzalanacak anlaşmanın Karadeniz'deki güvenlik ve barışın taahhüdünü yansıtacağını ifade etti.