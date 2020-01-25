Uğur Mumcu, Altaylı'yla ilgili yıllar önce uyardı

Uğur Mumcu ölümünün 27. yılında anılırken, FETÖ’den tutuklu eski MİT’çi Enver Altaylı hakkında yaptığı uyarıları kardeşi Ceyhan Mumcu yazdı.

Mumcu şu ifadeleri kullandı: “Uğur; 26 Nisan 1992 tarihinde “Turan Seferi” başlıklı yazısında bugün hakkında casusluktan dava açılan Enver Altaylı hakkında ayrıntılı bilgi veriyor. Altaylı’nın bir yandan Alman ve Amerikan istihbarat örgütleri, öbür yandan Ülkücülere musallat olarak görevlendirildiğini anlatıyor ve ‘bu adamın MİT’te işi ne’ diye soruyordu. Altaylı’nın Gülen’e yaptığı öneri sonucu tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve cezaevinde öldürüldüğü anlaşılan Kaşif Kozinoğlu bile Enver Altaylı’dan zarar göreceklerini zamanında keşfedemediler. Uğur Mumcu’nun uyarısından 28 sene sonra toplum nihayet Enver Altaylı’yı tanıyabildi!”

EVİNİN ÖNÜNDE ANILDI

Ankara’da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline konulan bombanın infilak ettirilmesi sonucu öldürülen Uğur Mumcu için tören düzenlendi. Uğur Mumcu Sokağı’nda düzenlenen törene Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu, oğlu Özgür Mumcu’nun yanı sıra vatandaşlar katıldı.