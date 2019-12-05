Uğur Dündar'ın paylaşımına Bülent Turan'dan güldüren gönderme

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Gazeteci Uğur Dündar şahsi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Müthiş bir olay yaşadık. Dostum AtillaSertell ve eşiyle Londra'nın en ünlü caddesi Oxford Street'de yürürken İzmir Marşı'nı çalan bir sokak müzisyenine rastladık. O çaldı biz söyledik. Nereden geldiğini sordum; 'Ermenistan' dedi. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Yaşasın Türkiye." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise Oxford Street'deki aynı müzisyen ile bir video paylaştı. Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğini seslendiren müzisyene eşlik eden Bülent Turan, bu sefer Romanyalı olduğunu söyleyen müzisyenle sohbet etti.

Bülent Turan şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Uğur Dündar'a esprili bir göndermede bulunarak, "Çok selamı var! "Dünyada gördüğüm en cimri adam" diyor:)))" ifadelerine yer verdi.