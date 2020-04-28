UFO ne demek, açılımı nedir? İşte Pentagon UFO resimleri sizlerle

UFO ne demek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Pentagon UFO resimleri arama motorlarında araştırılıyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon biri 2004 yılında diğer ikisi de 2015 yılında çekilen ve emekli bir pilotun UFO olduğunu iddia ettiği görüntülerin varlığını doğruladı. İşte Pentagon UFO resimleri haberimizde..

UFO NEDİR?

UFO; bilimsel bir açıklaması olmadığı ve genellikle dünya dışı yaşam taşıdığı iddia edilen gizemli nesne. Türkçede uçan daire kavramı da sıklıkla UFO anlamında kullanılır. UFO fenomenleri bazen sadece gözlemcilerin iddiasından, bazen de çeşitli kayıt cihazlarıyla elde edilen görüntü ve/ya seslerden ibarettir.

Pentagon ilk kez "UFO" görüntülerini yayınladı

PENTAGON DOĞRULADI

Evrende dünyalılardan başka canlıların da yaşadığını iddia edenlerin, gördükleri her tanımlanamayn cismi UFO yani uzaylı aracı olarak dile getirmesi uzun yıllardır tartışılan bir konuydu. Bu tartışmalara ilk kez resmi devlet kuruluşundan hem de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan destek geldi.

İlk görüntü 14 Kasım 2004 tarihinde F-18 savaş uçağının kamerası tarafından çekildi. İkinci ve üçüncü video da, 21 Ocak 2015 tarihine ait. ABD Donanması'nın yayınladığı üç görüntüden birinde kızılötesi sensörlerin üzerine kilitlendiği hareket eden bir hedef hızlanarak, sensörlerin bir daha yerini belirleyemeyeceği kadar ani bir şekilde ekrandaki radarın sol tarafının dışına çıkıyor.

2015 yılına ait diğer iki görüntüde de ABD'li savaş uçağı pilotlarının ses kaydı var. Görüntülerde duyulan ses kaydında pilotların o anda gördükleri nesnenin ne olduğunu anlamaya çalıştıkları anlaşılıyor. Ses kaydında pilotlardan biri önce uçan nesne için "drone" ifadesini kullanıyor, tanımlayamadıkları nesnenin rüzgara karşı hızlı hareket ettiğini söylüyor.

PANTAGON UFA RESİMLERİ