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  3. UEFA finalindeki rezalete 3 yıl
07 Haziran 2020 Pazar 01:45 | Son Güncelleme:

UEFA finalindeki rezalete 3 yıl

UEFA finalindeki rezalete 3 yıl

İstanbul Beşiktaş Vadafone Park Stadyumu'nda 14 Ağustos 2019'da Liverpool-Chelsea futbol takımları arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçının 14. dakikasında sahaya atlayan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

HİLAL YILDIRIM

 6 milyon takipçisi olan Yılmaz’a ‘yasak alanlara girme’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yılmaz’ı tribünden görüntüleyerek o anları sosyal medyada paylaşmak isteyen 3 arkadaşı hakkında da suça iştirakten aynı ceza istendi. 

Tişörte de hakaret cezası

Yılmaz’a üstündeki küfürlü tişört nedeniyle ‘hakaret’ suçundan para cezası kesildi.

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