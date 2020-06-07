UEFA finalindeki rezalete 3 yıl

HİLAL YILDIRIM



6 milyon takipçisi olan Yılmaz’a ‘yasak alanlara girme’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yılmaz’ı tribünden görüntüleyerek o anları sosyal medyada paylaşmak isteyen 3 arkadaşı hakkında da suça iştirakten aynı ceza istendi.

Tişörte de hakaret cezası

Yılmaz’a üstündeki küfürlü tişört nedeniyle ‘hakaret’ suçundan para cezası kesildi.