07 Haziran 2020 Pazar 01:45 | Son Güncelleme:
HİLAL YILDIRIM
UEFA finalindeki rezalete 3 yıl
İstanbul Beşiktaş Vadafone Park Stadyumu'nda 14 Ağustos 2019'da Liverpool-Chelsea futbol takımları arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçının 14. dakikasında sahaya atlayan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı.
HİLAL YILDIRIM
6 milyon takipçisi olan Yılmaz’a ‘yasak alanlara girme’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yılmaz’ı tribünden görüntüleyerek o anları sosyal medyada paylaşmak isteyen 3 arkadaşı hakkında da suça iştirakten aynı ceza istendi.
Tişörte de hakaret cezası
Yılmaz’a üstündeki küfürlü tişört nedeniyle ‘hakaret’ suçundan para cezası kesildi.