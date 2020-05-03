Uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar başladı mı? İşte detaylar..

Uçuşlar hakkında bilgi almak isteyen kişiler aramalarını hızladırdı. Küresel bir salgın boyutuna ulaşan koronavirüs (kovid-19) sonrası Türkiye'de gerekli birçok önlem almaya devam ediyor. Salgın sebebiyle askıya alınan uçuşların yeniden başlayacağı açıklaması üzerine vatandaşlar Uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar başladı mı? sorularının yanıtını merak ediyor. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TÜRK HAVA YOLLARI UÇUŞ SEFERLERİ

Türk Hava Yolları (THY) uçuşlar hakkında yaptığı açıklama şu şekilde;

"Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur.

Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden talep formu doldurabilirsiniz.

PEGASUS UÇUŞ SEFERLERİ

"Corona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs 2020 tarihinden 15 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal ettiğimiz seferlerimizin başlangıç tarihini 28 Mayıs 2020 olarak güncellemiş bulunmaktayız. 16-27 Mayıs 2020 iptal olan yurt içi seferlerinin bilet işlemleri için Ücretsiz Açığa Alma, Ücretsiz Değişiklik ve Ücretsiz İade imkanlarını sunuyoruz. Yurt dışı seferlerimiz ise sistemimiz üzerinde 1 Haziran 2020 olarak gözükmektedir."

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

Biletinizi açığa almak ücretsizdir. Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.

Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.

Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.