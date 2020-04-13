Maske kodu sorgulama E-Devlet'te var mı? Ücretsiz maske siparişi verilecek mi?

Ücretsiz maske sorgulaması hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Ücretsiz maske siparişi verilecek mi? Eczanelerden maske nasıl alınır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Vatandaşların eczanelerden ücretsiz maske alması için bir koda sahip olması gerekiyor. Ücretsiz dağıtılacak maskeleri 20-65 yaş arasındaki kişiler alabilecek.



ECZANELERDEN MASKE NASIL ALINIR?



İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini alabilecekler.

ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİ VERİLECEK Mİ?



İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Sarıalioğlu, şu bilgileri verdi:

"Sağlık Bakanlığı, 3 büyük dağıtım kanalımıza sevkiyatı tamamlamak üzere. İstanbul Ecza Koop. Selçuk Ecza ve Allians Ecza'ya sevkiyat tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon maske dağıtılacak. Bu üç depoya sevkiyat tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı 20-65 yaş arası vatandaşın telefonlarına bir kod numarası gönderecek. Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek. Bugünden itibaren eczanelerden vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başlayacak. 10 gün için kişi başı 5 maske. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.

KAÇ MASKE VERİLECEK?

20-65 yaş arasındaki vatandaşlara "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecek. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecek. Eczacılar, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecek.

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Maske takmak bazı koşullarda zorunlu olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;

"Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır."