Ücretsiz maske nasıl alınır, kimler alamaz? Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Kimler ücretsiz maske alamaz? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eczaneler üzerinden dağıtımı yapılan ücretsiz maske sistemi ile ilgili yeni bir karar alındı. Alınan karara göre, yaşanılan yoğunluğu azaltmak amacıyla bazı vatandaşlar ücretsiz maske sisteminden yararlanamayacak. Ücretsiz maske nasıl alınır, kimler alamaz? sorularının yanıtı ise araştırılıyor. Ücretsiz maske başvuru detayları haberimizde…

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KİMLER ÜCRETSİZ MASKE ALAMAZ?

Alınan yeni karara göre ücretsiz maske sisteminden bazı vatandaşlar yararlanamayacak.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklama ise şu şekilde;

“Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir.”

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eczanelerden ücretsiz maske alabilmek için ilk önce e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. E-devlet sistemine giriş bağlantısı haberimiz içerisine eklenmiştir.

Siparişin tamamlanmasının ardından maskelerin kaç günde geleceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak tüm siparişlerin alınmasıyla birlikte kısa süre içerisinde kodların cep telefonlarına gönderilmesi bekleniyor.