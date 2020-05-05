Ücretsiz maske kodu 'Hayat Eve Sığar'da

Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadele kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebildikleri “Hayat Eve Sığar” mobil uygulamasına yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu Hayat Eve Sığar uygulamasındaki “Sağlık Durumu” sekmesi altından alınabiliyor.