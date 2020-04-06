Ücretsiz maske başvuruları bu adresten yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

AA'nın aktardığı habere göre, maske başvurusunda bulunmak için, https://basvuru.turkiye.gov.tr/ üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.



Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.