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  3. Ücretsiz maske başvuruları bu adresten yapılacak

Ücretsiz maske başvuruları bu adresten yapılacak

Ücretsiz maske başvuruları bu adresten yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

AA'nın aktardığı habere göre, maske başvurusunda bulunmak için, https://basvuru.turkiye.gov.tr/ üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.


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