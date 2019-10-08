Ücretli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar?

Ücretli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? sorusu başvuru yapan öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. 2019 - 2020 eğitim dönemibaşladı. Ücretliöğretmenlik yapacak olan adayları heyecanla sonuçları bekliyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları 26 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Ücretli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, maaşları ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ücretli öğretmenlik sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olumlu başvuru sonucunda ücretli öğretmenler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ulaşılıp göreve başlayacağı tebliğ edecek ve eğer öğretmen adayı kabul ederse kurumuna gelip gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra SSK girişleri yapılıp göreve başlamış olacak. Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarıyla ilgili güncel gelişmeler haberimizde olacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya okul müdürlüklerinden başvuru yapan adaylara kazandıklarına dair mesaj gönderiliyor veya telefon ile aranılıyor. Bu mesaj içerisinde evrakların teslim edileceği son tarih bulunuyor. Gelen örnek mesaj şu şekilde:

“Şahinbey İlçe MEM tarafından sınıf öğretmenliği branşında ücretli öğretmen olarak görevlendirmeniz yapılacaktır. 08-09-19 Pazar günü 14:00’da sahinbey.meb.gov.tr adresinde belirtilen evraklarla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü atama bürosuna gelmeniz gerektirmektedir. Görevlendirme geliş sırasına göre yapılacaktır.”

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI NE KADAR?

Ücretli öğretmen maaşı, girdikleri ders saatine göre değişir. Ücretli öğretmen ayda ortalama 120 ders saati derse girmektedir. Bir ayda öğretmenin toplam girdiği ders saati sayısını 120 olduğunu kabul edersek, 1880 TL maaş alacaktır.

Ücretli öğretmen tatillerde ve yarıyıl tatillerinde ek ders ücreti almazken, maaşına artı olarak AGİ de eklenir.

Sigorta prim gün sayısı ise aylık değil, toplam ders saati günlük çalışma saatine (120 saat/8) bölünerek hesaplanır. Yani sigorta pirim gün sayısı 16 gün üzerinden hesaplanır.