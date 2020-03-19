Ücretli öğretmen maaşları ödenecek mi? Son dakika ücretli öğretmen maaşları açıklamaları

Ücretli öğretmen maaşlarının ödenip ödenmeyeceği merakla araştırılıyor. Okullarda eğitime ara verilmesi ve 23 Mart Pazartesi itibari ile uzaktan eğitime geçilmesi ile ücretli öğretmenlerin durumu da merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI ÖDENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'nda ücretli öğretmenlerin ödemeleri ile ilgili sorulan soru üzerine, şu an için mevcut mevzuatın geçerli olduğunu ve mevzuatın da ücretli öğretmenlerin girdikleri ders sayısı kadar ücret almaları yönünde olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk "Mevcut mevzuat içinde bunu yapmamız mümkün görünmüyor. Ama ülke olağanüstü bir dönemden geçiyor. İstisnai bir durum söz konusu. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, süreç uzarsa bununla ilgili birtakım çalışmalar, görüşmeler var. Ama şuanda mevcut mevzuat geçerli" dedi.