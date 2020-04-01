Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar? Ücretli öğretmenler maaşları yatacak mı? Ziya Selçuk açıkladı!

Gelen son dakika bilgisine göre ücretli öğretmen maaşları ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamından yüz yüze eğitime bir süre ara verilmişti. Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar? Uzaktan eğitim modeline geçilen bu süreçte ücretli öğretmenlerin maaşlarını alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Konuya ilişkin açıklama Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, Türkiye'nin uzaktan eğitim sürecini en iyi yürüten 2. ülke olduğuna da dikkat çekti. İşte detaylar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI VERİLECEK Mİ?

Konu hakkında son açıklamayı MEB Bakanı Ziya Selçuk yaptı. Selçuk,"Ücretli öğretmenler ek ders ücreti alabilecek. Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlere ödeme yapılacak" dedi.

BAKAN ALBAYRAK ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Kovid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarının taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Kovid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarının taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Ücretli öğretmenlik ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında kadrolu olarak atanmadan o yılı kapsayan eğitim ve öğretim yılı için öğretmen ihtiyacını kapsayan atama türüdür.