Ücretli maske satışı başladı mı, nerede satılacak? Maske fiyatları ne kadar?

Maske fiyatları ne kadar olacak? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüsten korunmak ve izolasyonu sağlamak için alışverişe giderken, ya da toplu taşıma kullanırken maske kullanmak gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında maske satışı ile ilgili detayları duyurdu. Peki, Ücretli maske nerede satılacak? Detaylar haberimizde...



ÜCRETLİ MASKE SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?

Ücretli maske satışı ile ilgili son açıklama Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Koca yaptığı açıklamada, "En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı'mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak. Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı bu anlamda 160 milyonu buldu. 65 yaş üstü her büyüğümüze 5'li paket olarak maske gönderilmişti. Pazara kadar serbest alabilmenin de önü açılmış olacak" ifadelerine yer verdi.

"MÜCADELEMİZ İÇİN FİKİR VERECEK BU İSİM 'KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT'TIR"

"Bugüne dek her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz." diyen Bakan Koca, 'Yeni hayatın normalleri'ni oluşturuyoruz. Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'kontrollü sosyal hayat'tır. Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız. Bu yeni dönemde test kapasitemizi düşürmeyeceğiz, artıracağız. Vakalarımızı erken tespit edeceğiz. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

"RESTORANLAR, LOKANTALAR, KAFELER AÇILMAYACAK"

Sağlık Bakanı Koca, "Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek. Yeni dönemin kendine has kuralları olacak ve biz artık bu kurallara alışarak yeni bir hayatı devam ettireceğiz. Eskisi gibi herkes istediği gibi AVM'ye gidemeyecek. Belli bir oranın üzerinde kişi içeride olamayacak, bununla ilgili rehberler yayınlanacak" şeklinde konuştu.