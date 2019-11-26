Üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi Berlin'de başladı

Guterres, Adlon Otelinde, önce Anastasiadis, ardından Akıncı ile ayrı ayrı yaklaşık 20'şer dakika görüştü.

Akıncı, Anastasiadis ve Guterres, daha sora akşam yemeğinde üçlü gayriresmi görüşme için bir araya geldi.

AA