Uçakta Kovid kapan yolcu tazminat alır

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Tuba Birinci, havacılık kurallarına uyulmaması nedeniyle sağlıklı bir yolcuya hava aracında veya biniş ya da iniş işlemleri sırasında Kovid-19 bulaşmasının kaza olarak nitelendirilebileceğini söyledi, “Yolcu, maddi ve manevi tazminat davası açılabilir” dedi. Ancak Harvard Üniversitesi araştırmacıları uçuş esnasında virüs bulaşma riskinin, dışarıda yeme ya da market alışverişi yaparken olduğundan çok daha düşük olduğunu açıkladı.

