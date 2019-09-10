Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido ilk deniz denemesine başlıyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl yeni nesil süper silahlar arasında tanıttığı, kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip nükleer yetenekli insansız su altı aracı sistemi Poseidon'un Rusya'nın nükleer motorlu Belgarod denizaltısı ile ilk denizaltı denemesine başlayacağı bildirildi.

Sevmash Tersanesi Başkanı Mikhail Budnichenko, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belgorod, 15 Haziran 2020'de denize girecek." dedi.

Yeni denizaltı, Putin'in geçen yıl hiçbir detay vermeden açıkladığı çok gizli bir silah olan altı Poseidon torpidosunu taşıyabilecek.

İKİ MEGATON NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI TAŞIYABİLİYOR

Poseidon, düşman deniz üslerini yok etmek için iki megaton kadar bir nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor.

Nükleer motorlu Oscar II. Sınıf Belgarod denizaltı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şubat ayında yaptığı Federal Meclis'e yaptığı konuşmada, "Rusya yeni silahlar geliştirmeye devam edecek. Poseidon tipi uzun menzilli nükleer torpidolarla silahlandırılmış ilk denizaltı bu baharda suya indirilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Rus donanmasının iç savunma endüstrisinden yapılan açıklamada ise, "Rus stratejik nükleer yetenekli insansız su altı aracı Posiedon'un 30 adedi Rus Donanması'nın hizmetine girecek. Bunlardan ikisi kuzey filosundaki denizaltılara, diğer ikisi de Pasifik filosundaki denizaltılara yerleştirilecek. Denizaltıların her biri en fazla sekiz Posiedon taşıyacak." denilmişti.

Söz konusu açıklamanın devamında şu ifadelere yer verilmişti:

“Şu anda Sevmash Tersanesi'nde inşa edilen özel amaçlı nükleer denizaltı Khabarovsk, Poseidon nükleer yetenekli su altı aracının taşıyıcılarından biri olacak. Ayrıca, özel amaçlı denizaltılar ve Rus Donanması'nda faaliyet gösteren nükleer motorlu su altı kruvazör projesi 949A da taşıyıcı olarak kullanılabilecek.”

Rus donanması yetkililerinden yapılan yeni açıklamada, "Poseidon'un nükleer enerji ünitesinin başarılı testleri, aracın denizde fabrika testlerinin yapılmasının önünü açtı. Testler bu yaz olumlu hava koşullarında başlayacak." denildi.

Poseidon'un, kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip olduğu, sistemin ayrıca deniz seviyesinin çok altında yüksek hıza ulaşabilme ve güzergahının tespit edilememesi gibi özelliklere sahip olduğu da yetkili kaynaklarca iddia ediliyor.