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  3. Uçağa binen koronavirüs hastasının temaslı olduğu 12 kişi karantinaya alındı
31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:11 | Son Güncelleme:

Uçağa binen koronavirüs hastasının temaslı olduğu 12 kişi karantinaya alındı

Uçağa binen koronavirüs hastasının temaslı olduğu 12 kişi karantinaya alındı
DHA

Koronavirüs hastası kadın bindiği uçakta temaslı olduğu 12 yolcu ile birlikte karantina altına alındı.

İstanbul'dan bindiği uçakla Denizli'ye yolculuk yapan bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, temaslı olduğu 12 yolcu karantina altına alındı.

Türk asıllı Almanya vatandaşı bir kadın, koronavirüs belirtileri göstermesine rağmen dün İstanbul'dan uçakla Denizli'ye geldi. Kadının sağlık durumunu bilen yakınlarının ihbar etmesi üzerine, Çardak Havalimanı'na sağlık ekipleri sevk edildi. Saat 21.30'da perona yaklaşan uçağa giren sağlık personelleri, ismi açıklanmayan kadını izole ederek hastaneye götürdü. Koronavirüs testi pozitif olan kadının uçakta yakın temas ettiği belirtilen 12 kişi de evlerinde karantinaya alındı.

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