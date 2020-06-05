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  3. Üç milletvekilinin vekilliği düşürüldü! Meclis Başkanı'ndan açıklama
05 Haziran 2020 Cuma 13:49 | Son Güncelleme:

Üç milletvekilinin vekilliği düşürüldü! Meclis Başkanı'ndan açıklama

Üç milletvekilinin vekilliği düşürüldü! Meclis Başkanı'ndan açıklama

Son Dakika Haberleri.. TBMM Başkanı Şentop, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde teamül bulunmadığını belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde teamül bulunmadığını belirtti.

"Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, kesin hükme engel değildir."

Herkes Anayasayı ve İçtüzüğü okusun. Anayasa ve İçtüzük kitabı sağa sola göstermek, basın önünde poz vermek, sağa sola atmak için kullanılan bir materyal değil, okumak, anlamak için vardır."

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Üç milletvekilinin vekilliği düşürüldü! Meclis Başkanı'ndan açıklama
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