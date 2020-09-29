Üç köpeği bıçaklayan şüpheli serbest kaldı: Olayı hatırlamıyormuş!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde üç köpeği bıçaklayarak birini öldürdüğü diğer ikisini de yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Faruk Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Bora B., evinin bahçesinde bulunan üç köpeğinin bir saldırgan tarafından bıçaklanması üzerine olayı polise ihbar etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri olay yerine giderek çevrede çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği adresin yan tarafında bulunan bahçede kan lekeleri gören ekipler, adrese girerek, ellerinde kesik izleri bulunan saldırgan Faruk Ö.'yü gözaltına aldı.

Köpekleri bıçakladığını kabul eden saldırgan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Üç köpeği bıçaklayan Faruk Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘OLAYI HATIRLAMIYORUM’ DEDİ

Bahçede ve çevrede çalışma yapan polis, olayın şüphelisinin B.B.'nin yanındaki dairede oturan Faruk Ö. olduğunu tespit etti. Polis, Faruk Ö.'nün kapısına geldiğinde yerde kanların olduğunu gördü. Kapı çalındığında polisin karşısına çıkan Faruk Ö.'nün elinin kesik ve üzerinde kan olduğunun görülmesi üzerine kendisine olayla ilgili sorular yöneltildi. Ancak Faruk Ö., olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.