Ubisoft Montreal çalışanları rehin alındı! Ubisoft nedir, oyunları neler?

Fransız oyun şirketi Ubisoft’un Montreal kentindeki ofisine silahlı saldırı düzenlendi ve çalışanları rehin alındı! Son dakika haberine göre Fransız oyun şirketi Ubisoft’un Kanada’daki stüdyosuna silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı kişilerin ofis çalışanlarını rehin aldığı bilgisi verilirken, polisin olay yerine intikal ettiği belirtildi. Peki, Ubisoft nedir? Ubisoft hangi oyunları yaptı?



UBİSOFT MONTREAL ÇALIŞANLARI REHİN ALINDI!

Fransız oyun şirketi Ubisoft’un Kanada’nın Montreal kentindeki stüdyosuna silahlı saldırı düzenlendi. Montreal polisinden yapılan açıklamada, soygun ihbarı alındığı ve durumun soruşturulduğu ifade edildi.

Montreal Belediye Başkanı Valerie Plante de, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ekibinin 'polisle yakın irtibat halinde olduğunu ve durumu izlediklerini' kaydetti. Plante, "Halkı Mile End bölgesinden uzak durmaya çağırıyoruz" dedi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde çalışanların, ofis binasının çatısında tutulduğu görülüyor.

UBİSOFT NEDİR, OYUNLARI NELER?

Ubisoft, Ubisoft Entertainment(ya da eski adıyla Ubi Soft Fransız video oyun geliştiricisi ve yayımcısıdır. Kısmen (%20) Amerikalı Electronic Arts ile ortaktır, fakat yine de Electronic Arts firmasından bağımsız olarak çalışmaktadır. Ubisoft firması, 28 ülkede stüdyoları ile dünya çapında bir varlığa sahiptir.

Aynı zamanda 2008 yılı itibarıyla Ubisoft firması Avrupa'nın 3.büyük video oyun ve yapımcı firması seçilmiştir. Ubisoft 2002-2003 yılları arasında 453 milyon, 2003-2004 yılları arasında 508 milyon € kâr elde etmiştir. Ve şirkette birçok çalışan vardır. Assasins Creed, Far Cry gibi oyunlarla tanınmaktadır.

Tom Clancy’s The Division ve Far Cry Primal oyunları 2016 yılının ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satılan iki oyun olmuştur. Bu satışlarıyla 2016 yılının başında en başarılı oyun şirketi unvanını kazanmıştır.

Guillemot ailesinin 5 kardeşi bilgisayar oyunu yayımcısı olarak 1986 yılında Fransa'da Ubisoft'u kurdu. İlerleyen süreçte Ubisoft Electronic Arts, Sierra On-Line gibi firmalarla anlaşma yaparak gelişmeye başladı ve Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi ülkelerin pazarlarına da girmeye başladı.

1990 yılında Ubisoft Montreal adlı bir stüdyo açtı ve burası Ubisoft'un genel merkezi oldu ve şirket daha sonra burada oyun geliştirme programlarına girişti. Ubisoft 1996 yılında birçok yerde ofis açarak dünya çapında genişlemeye başladı.

Şubat 2001'de Almanya merkezli Blue Byte Software şirketini satın aldı.

Merkezi Montreuil, Fransa'da yer almaktadır. 20 ülkede stüdyosu bulunmakla birlikte, Montreal, Kanada; Barselona, İspanya; Şangay, Çin; Kuzey Karolina, ABD; Düsseldorf, Almanya; ve Milano, İtalya'da geliştirme stüdyoları bulunmaktadır.