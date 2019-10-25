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  3. Twittter: Terörist Şahin Cilo'nun bir günlük hesabını onyladı

Twittter: Terörist Şahin Cilo'nun bir günlük hesabını onyladı

Twittter: Terörist Şahin Cilo'nun bir günlük hesabını onyladı

Twitter , PKK/YPG terör örgütünün sözde komutanı Şahin Cilo'nun iki gün önce açtığı Twitter hesabını açmasınnın üzerinden 24 saat geçmeden onaylı yaptı. Twitter daha önce de, PKK/YPG'nin propaganda hesabına mavi tik vermişti.

TM Dijital Haber Merkezi

Twitter, Başkan Erdoğan'ın, "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli. Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler. (ABD'nin) Vermesi lazım bize." ifadesini kullandığı teröristin bir günlük hesabına mavi tik verdi.

SÜREÇ NORMALDE EN AZ 3 GÜN SÜRÜYOR

Twitter’da ünlüler, siyasiler ve sporcular gibi hayran kitleleri ve takipçileri çok tanınmış kişilerin alabildiği onaylanmış hesap ibaresi yani mavi tik artık belli şartları karşılayan herkes tarafından alınabiliyor. Ancak Twitter'ın şartlarının karşılanması ve başşvuru süreci en az 3 gün sürüyor.

TWİTTER'DAN ÇİFTE STANDART

PKK/YPG terör örgütünün sözde komutanının Twitter hesabını açmasınnın üzerinden 24 saat geçmeden onaylı yapan Twitter, KKTC’li siyasilere ülkeyi tanımadığı için mavi tik vermiyor.

"ABD BİZE TESLİM ETMELİ"

Başkan Erdoğan, "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli. Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler. (ABD'nin) Vermesi lazım bize." ifadesini kullandı.

TRUMP HER FIRSATTA ÖVGÜLER DİZİYOR!

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani'ye olan desteğini her fırsatta dile getiren Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazlum Kobani ile konuşmamdan zevk aldım. Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum." dedi.

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