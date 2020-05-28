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  3. Twitter'ın fişi çekilecek mi? Trump'tan yeni açıklama geldi: “Bugün büyük bir gün olacak”
28 Mayıs 2020 Perşembe 16:28 | Son Güncelleme:

Twitter'ın fişi çekilecek mi? Trump'tan yeni açıklama geldi: “Bugün büyük bir gün olacak”

Twitter'ın fişi çekilecek mi" Trump'tan yeni açıklama geldi: “Bugün büyük bir gün olacak”

Sosyal medya platformlarına savaş açan ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Özellikle Twitter'ı hedefine alan Trump, “Bugün sosyal medya ve adalet için büyük bir gün olacak.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformlarına karşı açtığı savaşla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Özellikle Twitter’ın “adaletsiz” davrandığını belirten Trump, “Bugün sosyal medya ve adalet için büyük bir gün olacak.” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, başta Twitter olmak üzere sosyal medya platformlarıyla ilgili “Hepsini ya baştan düzenleyeceğiz ya da kapatacağız.” sözleriyle tehdit eden Trump’ın gün içerisinde önemli bir kararname imzalayacağını bildirmişti.

Twitter, Trump’ın paylaşımlarının altına “Gerçeklere Ulaşın” bağlantısı yerleştirmişti

Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Posta yoluyla seçim” konusundaki paylaşımlarının altına haber doğrulama uygulaması kapsamında “Gerçeklere Ulaşın” bağlantısı yerleştirmişti.

Platform üzerinde yayılabilecek yanlış bilgileri düzeltmek için haber doğrulama uygulamasını geçtiğimiz aylarda devreye alan Twitter, ABD’de kasım ayında düzenlenecek Başkanlık Seçimleri kapsamında posta yoluyla oy kullanılmasına karşı paylaşımlarda bulunan Trump’ı hedef almıştı.

Trump, Twitter’ı ABD Başkanlık Seçimlerine müdahil olmakla suçladı

Seçimlerin sahtecilik ve hileye açık olabileceğini yazan ABD Başkanı Trump’ın paylaşımlarının altına “Posta yoluyla seçim hakkında gerçeklere ulaşın” bağlantısı ekleyen Twitter, takipçileri “Trump, posta yoluyla oy kullanmanın hileye neden olacağına ilişkin asılsız iddialarda bulunuyor” başlıklı bir yazıya yönlendirmişti.

Bunun üzerine iki tweet daha paylaşan Trump, Twitter’ı ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlamıştı. Twitter’ın ifade özgürlüğüne savaş açtığını belirten Trump, “ABD Başkanı olarak buna izin vermeyeceğim.” diye yazmıştı.

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