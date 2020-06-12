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  3. Twitter'dan skandal karar! Başkan Erdoğan'ı destekleyen hesaplar kapatıldı
12 Haziran 2020 Cuma 15:33 | Son Güncelleme:

Twitter'dan skandal karar! Başkan Erdoğan'ı destekleyen hesaplar kapatıldı

Twitter'dan skandal karar! Başkan Erdoğan'ı destekleyen hesaplar kapatıldı

Sosyal medya platformu Twitter'dan yapılan açıklamada, devletlerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 32 bin 242 hesabın kapatıldığı duyuruldu. Kapatılan 7 bin 340 hesabın da Türkiye bağlantılı olduğu açıklandı. Stanford Üniversitesi, Twitter'ın kendisiyle paylaştığı veriler üzerinden hazırladığı raporda kapatılan hesapların 'AK Parti yanlısı', 'Başkan Erdoğan'ı aşırı destekleyen', HDP ve CHP karşıtı, 'Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine destek verdiği' öne sürdü.

Şirket, kapatılanlar arasında Çin hükümetiyle bağlantılı 23 bin 750 "ana" hesabın bulunduğunu paylaştı. Platformda erken fark edilen ve ilgi uyandırmadan kaldırılan "destekleyici" 150 bin civarında hesap tespit edildiğini bildiren şirket, bunların söz konusu ana hesaplarla bağlantısı olduğunu açıkladı.

Twitter, bu hesapların, Çin Komünist Partisinin lehine jeopolitik anlatılar yaydığı ve platformun suistimal politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığını kaydetti.

Şirketin hesaplarını analiz etmek için birlikte çalıştığı Avustralya Strateji Politikaları Enstitüsüne (ASPI) göre de Çin'in bu kampanyasının hedefleri arasında "parti ve devletin nüfuzunu genişletme" çabasıyla denizaşırı Çinliler bulunuyor.

Kapatılan diğer 1152 hesabın Rusya, 7 bin 340 hesabın da Türkiye bağlantılı olduğu açıklandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLEMEK KAPATMA GEREKÇESİ

Öte yandan, ABD'deki Stanford Üniversitesi, Twitter'ın kendisiyle paylaştığı veriler üzerinden Türkiye konulu bir rapor yayımladı. Twitter'ın duyurusuyla aynı gün yayımlandığı dikkati çeken raporda, "AK Parti yanlısı" ve "Başkan Erdoğan'ı aşırı destekleyen" hesapların tespit edildiği iddia edildi.

Ayrıca söz konusu hesapların HDP ve CHP karşıtı olduğu, "Türkiye’nin Suriye'ye müdahalesine destek verdiği" öne sürüldü.

PKK VE FETÖ SEMPATİZANLARI RAPORU YAZDI

Raporu hazırlayan ekipte, Stanford'da görevli Fazıl Alp Akış ile Ayça Alemdaroğlu isimleri de yer alırken, Alemdaroğlu'nun sosyal medya hesabında Avrupa'daki PKK sempatizanlarına destek veren bazı paylaşımlar yapması, ayrıca FETÖ firarisi Aykan Erdemir gibi isimleri de "retweet" etmesi dikkati çekiyor.

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