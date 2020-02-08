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Twitter'da paylaşım sorunu

Twitter'da paylaşım sorunu

Sosyal medya devi Twtitter'da tweet atılamama hatası ile karşı karşıya kalan kullanıcılar konuyla ilgili aramalar yapıyor. "Twitter'da neden tweet atılamıyor?" "Twitter çöktü mü?" sorularının yanıtını arayan kullanıcılar sorunun neden yaşandığını öğrenmek istiyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter'da paylaşım sorunu yaşanıyor.

Sorunun henüz neyden kaynaklandığı belirlenemezken kullanıcılar Twitter'a girebildiklerini ancak paylaşım yapmakta zorluk çektiğini ifade ediyor. 

Öte yandan sorunun sadece Türkiye'de değil dünya genelinde olduğu belirtiliyor.

Sorunun nedenine ilişkin sosyal medya platformundan henüz resmi bir açıklama gelmedi.


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