Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter'da paylaşım sorunu yaşanıyor.

Sorunun henüz neyden kaynaklandığı belirlenemezken kullanıcılar Twitter'a girebildiklerini ancak paylaşım yapmakta zorluk çektiğini ifade ediyor.

Öte yandan sorunun sadece Türkiye'de değil dünya genelinde olduğu belirtiliyor.

Sorunun nedenine ilişkin sosyal medya platformundan henüz resmi bir açıklama gelmedi.