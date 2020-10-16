Twitter son dakika çöktü mü? Twitter'a ne oldu, akış neden yenilenmiyor?

Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da kurulan Twitter akış yenilenmeme problemi ile gündeme geldi. Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan sosyal medya platformunun hatası üzerine "Twitter çöktü mü?" "Twitter ne zaman düzelecek?" soruları aratılmaya başlandı.

TWITTER'A NE OLDU, NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Türkiye saati ile saat 00.30'dan sonra Twitter'da problemler yaşanmaya başladı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Problemin nerden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Kullanıcıların 'Sorun oluştu' tekrar deneyiniz problemi ile karşılaştığı öğrenildi.

DOWN DEDECTOR'E YANSIDI

Twitter'da yaşanan problem "downdedector" isimli sitedeki grafiğe yansıdı. Sosyal medya platformlarında yaşanan sorunları dile getiren sitedeki grafikte saat gece yarısı 12'den sonra problem yaşandığı gözüküyor.

TWITTER'IN TARİHÇESİ

2004 yılında, Twitter’ın da çatısı altında kurulacağı Odeo isimli bir şirket faaliyete geçiriliyor. 2005 yılında Odeo, “Podcasting” isimli servisini tanıtıyor, fakat beklenen ilgi görülmüyor. Şubat 2006'da Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams ve Biz Stone, insanların durumlarını mesaj olarak paylaşabileceği bir proje üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Bu çalışma sonrasında orijinal fikri Jack Dorsey'e ait olan “Durum” konsepti ortaya çıkıyor, Mart ayının ilk günlerinde Noah Glass'ın önerisiyle isim olarak Twitter seçiliyor. Twitter’da ilk mesaj “#38” şeklinde ve geliştirici ekipte yer alan Dom Sagolla tarafından atılıyor.

2006 yılında Jack Dorsey tarafından geliştirilmesinden bu yana Twitter, dünya çapındaki popülaritesini gün geçtikçe arttırmış ve içerdiği uygulamaların programlama arayüzünün kısa mesaj gönderim ve alımı konusundaki olanaklarıyla internet dünyasının SMS'i olarak anılmaya başlamıştır. 25 Nisan 2011 tarihinden itibaren Türkçe olarak kullanılabilir hale gelmiştir. Twitter üzerindeki kullanıcıların etkisinin takipçi sayısından ziyade kullanıcının tweetlerine gelen retweetlere bağlı olduğu ortaya konmuştur.