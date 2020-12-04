Tuzlaspor İstanbulspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda? TRT Spor canlı izleme linki

TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi İstanbul derbisiyle başladı. Tuzlaspor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Vefa Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Tuzlaspor İstanbulspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda? gibi soruların yanıtları tüm futbol takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler..

TUZLASPOR İSTANBULSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Tuzlaspor İstanbulspor maçını izlemek isteyen futbolseverler bu zorlu mücadelenin hangi kanalda yayınlandığın merak ediyorlar.

Tuzlaspor – İstanbulspor maçı 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 16.00’da TRT Spor kanalında canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetiyor.

18 puanı bulunan Tuzlaspor, geçen hafta deplasmanda Yılport Samsunspor'a deplasmanda 2-0 yenilmişti. Aynı puandaki İstanbulspor ise geçen hafta evinde Giresunspor'la 1-1 berabere kalmıştı.

İki ekip de kazanarak zirveye yaklaşmak istiyor.