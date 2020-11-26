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26 Kasım 2020 Perşembe 10:24 | Son Güncelleme:

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları değişti

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları değişti
AA

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne ait sınırların değişmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne ait sınırların değişmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA'da yer alan habere göre, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırlarının değişmesine, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince karar verildi.

Kararın ekli listesinde, bölgenin değişen sınırlarına ilişkin krokiler ve koordinatlar yer aldı.

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