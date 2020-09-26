'Tuz Gölü fayındaki sarsıntılar büyük depremin habercisi'

Niğde’de geçen pazar meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Aksaray perşembe günü saat 04.01’de 4.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Niğde’de hissedilen depremin ardından bir açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ana şokun ardından 40’ın üzerinde artçı şoklar gerçekleştiğini ve sarsıntıların önceki depremlere göre Aksaray’a yaklaştığını belirtti. “Bu bölgede Hasan Dağı volkanının kendisi var. Volkanın yaşı ile fayın yaşı aynı” diyen Sözbilir, volkanın hâlâ aktif olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bölgede hem kabuk titreşimi hem de düşey yöndeki hareketlerin sürekli izlenmesi gerekiyor. Bu yapıların birbiriyle ilişkisi ortaya çıkarılmalı. Bu bölgede Tuz Gölü fayının saçaklanması söz konusu olduğu için faylar birbirini tetikliyor. Burada birbiriyle bağlantılı çok sayıda fay var.”

DAHA ÖNCE 7.2 OLDU



“Bunların hepsi kuzeye Aksaray’a doğru ana faya bağlanıyor. Tuz Gölü fayının içinde 6 fay parçası var. Birbirini tetikleyecek depremler üretebilir. Fay yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda. 7.2 büyüklüğüne varan depremler ürettiği biliniyor. Gelecekte de bu büyüklükte deprem olabilir.”