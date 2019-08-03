Tüyleri diken diken eden müze: 800 yıllık Müslüman mumyalar

Amasya Arkeoloji Müzesi’nde, 4 çocuk, 4 yetişkinden oluşan toplam 8 Müslüman mumya, müzenin en çok ziyaret edilen tarihi eserleri arasında yer alıyor. İşbuğa Nuyin ve Cumudar mumyalarının Selçuklu dönemine ait (1237-1247) Cumudar Türbesi olarak bilinen kümbetten çıkarıldığı, diğer mumyaların ise İlhanlılar’ın Anadolu’daki siyasi egemenlikleri zamanında Amasya Valiliği yapmış İzzettin Mehmet Pervane beye, erkek ve kız çocuklarına ve cariyelerinden birine ait olduğu belirtildi.

“Mumyaların dünyada eşi ve benzeri yok”

Müzedeki eserlerin tarihini anlatan Müze Müdürü Celal Özdemir, “Amasya Müzesi’nde teşhir edilen mumyalar, yaklaşık 800 yıllık ve dünyada bir eşi benzeri olmayan Müslüman mumyaları. Bu yüzden de çok ilgi çekiyor. Vatandaşlar genelde diyor ki ’Müslümanlıkta mumyalama olur mu?’ Bunu da öğrenmiş oluyorlar. Herkesi bu mumyaları görmeye davet ediyorum” dedi.

Müzeyi ziyaret eden İsmail Özan isimli vatandaş, “Daha önce böyle bir yerden hiç haberim yoktu. Açıkçası Müslüman dünyasında mumyanın olduğu hakkında da bir fikrim yoktu. Gerçekten çok şaşırtıcı. Oldukça da iyi korunmuş ki böyle tarihi figürlerin bu şekilde önümüzde yatıyor olması garip bir his" diye konuştu.

Asiye Güreşen adlı vatandaş ise, “İlk defa geldim, Amasya’ya da ilk defa geldim. Müzeyi gezmeye karar verdik ama en çok ilgimi çeken şu mumyalar. Böyle bir şey görmemiştim. Derileri dahi duruyor. Herkese gelip görmesini tavsiye ediyorum. Benim tüylerim diken diken oluyor” şeklinde konuştu.

Amasya Müze Müdürlüğünde mumyaların dışında 23 bin sergilenen tarihi eser bulunuyor. Müze, ziyaretçilerden de oldukça yoğun ilgi görüyor. 2019’un ilk 6 ayında Amasya Arkeoloji Müzesi’ni 55 bin kişi ziyaret etti.

(İHA)