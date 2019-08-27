Tüyler ürperten olayın detayları ortaya çıkmaya başladı! 4 yaşındaki kızı yanındayken boğazı kesildi

Olay, İncilipınar Mahallesi 1203 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hafize K. (23) eşi Uğur K. ile bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. Hafize K. boşanmak üzere olduğu eşinin konuşma vaadiyle yanına gittiği sırada alevlenen tartışma sonrası, kocası tarafından karın boşluğuna, göğsüne ve boğazına bıçak darbesi alarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hafize K.’nin acile götürüldüğü anda kalbi durdu. 2 çocuk annesi olan Hafize K.'nin doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle kalbi tekrar atmaya başladı. Ağır yaralanan kadının durumunun kritik olduğu ve hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.



4 YAŞINDAKİ KIZI YANINDAYDI

Akıllara durgunluk veren olayın ardından detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Genç kadının, Uğur K.’nin yanına 4 yaşındaki kızı ile birlikte gittiği öğrenildi. Annesinin bıçaklandığını gören 4 yaşındaki kız ise hemen eve koyarak anneannesinden yardım istedi. Hemen sokağa inen Hafize K.’nin annesi ise kızına bir bez yardımı ile tampon yaptı.

DAHA ÖNCE DE DARP ETMİŞ

Öte yandan zanlı Uğur K.’nin daha önce de karısını darp ettiği öğrenildi. Hastaneye giderek darp raporu alan Hafize K. boşanmak üzere olduğu eşinden şikayetçi oldu. Genç kadının daha sonra şikayetini geri aldığı ileri sürüldü.

Dehşet saçan koca Uğur K. kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.