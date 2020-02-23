Tutuklu eski savcı: Dolandırmadım, borç para aldım

Hilal YILDIRIM

“Almış olduğum paralar, arsa ve araba satın alınmasına yöneliktir. Kişilere olan borcumu kabul ediyorum” diyen Tamer C., 4 Ocak’ta neden savcılığı bıraktığını da şöyle açıkladı: “Ailevi sorunlarımdan dolayı istifa ettim. Bunu başka yöne yormaları, paraların üzerine yatacağımı varsaymalarıdır.”

