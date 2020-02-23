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  3. Tutuklu eski savcı: Dolandırmadım, borç para aldım

Tutuklu eski savcı: Dolandırmadım, borç para aldım

Tutuklu eski savcı: Dolandırmadım, borç para aldım

İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde görevliyken ucuz araba ve arsa vaadiyle meslektaşlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 13 Şubat’ta tutuklanan eski savcı Tamer C.’nin (46) ifadesi ortaya çıktı.

Hilal YILDIRIM

“Almış olduğum paralar, arsa ve araba satın alınmasına yöneliktir. Kişilere olan borcumu kabul ediyorum” diyen Tamer C., 4 Ocak’ta neden savcılığı bıraktığını da şöyle açıkladı: “Ailevi sorunlarımdan dolayı istifa ettim. Bunu başka yöne yormaları, paraların üzerine yatacağımı varsaymalarıdır.”
 


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